Erik Moora: Juncker on parem kui seks

Ma kujutan ette küll, kuidas mõni mees algaval nädalavahetusel kõval häälel Tallinna liikluspiiranguid kirub. Miks mina pean kannatama, et need paksud saaksid viie minutiga läbi linna kihutada? Mis asja nad tulevad siia! Mõttetu jututuba!

Pahatihti käib kaasas ka üks teine jutt. Ikka sellest, kuidas mingi müütiline „Brüssel“ meile igasugust jama peale surub, kuidas meilt on ära võetud iseotsustamise õigus, kuidas Lääne-Euroopas on meie ideoloogilised vaenlased, kuidas „Brüssel“ on võtmas meie armsalt Eestilt võimalust olla Eesti.

Tegelikult on kõik üsna täpselt vastupidi.