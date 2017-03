Erik Moora: Ettevaatust, Urmas Reinsalul on plaan!

Vahel juhtub, et justiitsminister Urmas Reinsalul on plaan.

2004. aastal kandideeris ta peaministripartei esinumbrina europarlamenti. Toetusnumbrid tegid muret ja sündis plaan. Kandideerima ja presidendi vastuvõtule veeti Carmen Kass, hüüti „Murrame läbi!“ ja oodati võitu. Tulemuseks oli häving.

2009. aasta kohalikud valimised. Tallinnas terendas taas Keskerakonna võit. Otse loomulikult sündis Urmas Reinsalul plaan: suurendame volikogu 63 kohalt 79-le, et Lasnamäe ei saaks Keskerakonda pukki vedada. Kitsas volikogu saal topiti uusi laudu tihedalt täis, kulutati miljoneid kroone. Tulemuseks jällegi häving. Tallinna volikogu on suurem kui Roomal, Amsterdamil või Kopenhaagenil ja Keskerakonna ainuvõim on ainult süvenenud.