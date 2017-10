Tegelikult on see paratamatu. Eesti ei ole sellepärast ei nõrk, julgusetu ega ka südametu. Meie reaktsioon on lihtsalt... mõistlik.

Rahvusvaheliste suhete vallas on väga jämedalt öeldes kaks vaadet sellele, kuidas suuremaid vaidlusküsimusi lahendatakse. Üks on idealistlik usk rahvusvahelisse õigusesse, ühistesse riikidest kõrgematesse kokkulepetesse, mille alusel olulised otsused sünnivad. Teine on nn realistlik vaade, mille järgi panevad asju paika üksikud riigid vaid oma huvidest lähtuvalt.

Katalooniale ei luba iseseisvumist kumbki neist.