Erik Moora: Ei tasu ära

Maanteed Võrusse ei ole vaja. Mis tast kasu on? Kes seal sõidab? Mitte keegi ju! Mida me seal ikka nii väga veame? Seda kaupa ja neid inimesi lihtsalt ei ole piisavalt, ei tule ka. Las see Võru olla omaette, mis tal seal häda on. Ühendus ülejäänud Eestiga on tore küll, aga sellega pole mõtet jamada. Ei tasu ära.

Selline jutt ajaks marru enamiku neist, kes on täna Rail Balticu vastu. Eesti on nii väike, siin ei või olla äärealasid. Elu ja areng peab ulatuma ka Võrru, Mõisakülla või Haapsallu. Sellest saame me kõik aru.