ENNUSTAME: Asjad, mis kohe kindasti 2017. aastal ei juhtu

Tõnis Mägi ja Ivo Linna kontsert Tartus Anni Õnneleid

1917. aasta alguses oli Vene tsaar Nikolai II kindel, et aasta tuleb parem kui eelmine. 2016. aasta alguses olime kindlad, et Brexitit ei tule ja Donald Trump ei saa Ameerika presidendiks. Siin on lühike ülevaade, mida Ekspressi arvates tänavu kindlasti ei juhtu. Vist.