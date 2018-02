Kas Eesti metsa raiutakse liiga palju või vähe - see on hetkel ülikuum küsimus. Statistikat on palju ja iga seisukoha toetuseks võib leida sobivat. Kriitikud süüdistavad riiki selles, et see esitab statistikat valikuliselt ning tegelikku olukorda ilustades.

Ekspress pani juhuslikult valitud kohtadest kokku eelmisest aastast pärit ortofotod ja 10 aastat vanad ortofotod. Vaata ise, millised muutused on toimunud kümnekonna aasta jooksul Eesti metsas ja hinda, kas lageraielanke on liiga palju.