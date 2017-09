Ma tean, et luuletaja on kohustatud vaikima. Oh kui luuletaja võiks kõnelda, olen ma kusagil öelnud. Ene Mihkelson võttis luuletaja vaikimiskohustust äärmiselt tõsiselt. Mis vaikimiskohustus, võivad võhikud nüüd uriseda, pole sellest kunagi midagi kuulnud. No jah, väga paljud pole ka Mihkelsonist kuulnud. Ometi käivad need asjad just nii. See lugu juhtus kunagi ammu Pärnus, töötasin siis reklaamiasutuses ja kliendiks oli üks uus suur hoone kesklinnas.

Moe- ja muude ürituste ­kõrval korraldasin Blauhausis ka kirjan­dusõhtuid. Berk Vaher, ­Lauri Sommer, kellel oli just ilmunud „Raagraamis poiss“, muud siis veel paljutõotavad anded ja muidugi ka mu lemmikkirjanik Mihkelson. Millal see täpselt juhtus, ei õnnestunud kuugeldada. Otsing „Pärnu ja Ene Mihkelson“ annab tulemuseks ainult selle, et Tiit Palu jättis „Ahasveeruse une“ järgi etenduse tegemata. Eks lavastajatelgi ole teatavaid kohustusi.