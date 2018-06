Endised õpilased heidavad Kontaveidi treenerile ette liigset kontrollivajadust

Tennises ja eriti naiste omas on sagedased treenerivahetused suhteliselt tavapärane nähtus. Glenn Schaapi tuntakse tenniseringkondades inimesena, kes oma rangetest nõudmistest ei tagane - karm käsi on ka üks põhjustest, miks mitmed mängijad tema abist huvituvad. Schaap peab oluliseks, et õpilased järgiksid režiimi igal tasandil, ka neis, mis puudutavad eraelu ja suhteid perega. Kõnekas on näide eelmise aasta Prantsusmaa lahtiste ajast, millest rääkis Õhtulehele tenniseliidu president Enn Pant:

"Pakkusin esmaspäeval pärast võidumängu Niculescuga, et äkki läheks sööks õhtul koos, ja vastati: „ei“. Anettil on nii kindel päevakava, et ei saa. Anett on elav inimene, ta suhtleb meeleldi, aga ta peab end edu nimel ohverdama. Kui tahad olla tšempion, pead keskenduma, keskenduma ja keskenduma – kõrvaklapid pähe ning ainult väljak ja vastane."

Kui lasta kokku selline kõigutamatus individuaalsportlasele omase (ja vajaliku) isekusega, on potentsiaalne konflikt alati õhus. Seetõttu pole Schaap ka oma varasemate klientidega alati sõbralikult lahku läinud.

Schaapi puhtaimaks edulooks võib pidada Venemaa tennisisti Nadja Petrovat, keda Schaap hakkas juhendama juba siis, kui too oli alles teismeline. Suure slämmi turniiridel jõudis Petrova hollandlase toel mitmel korral veerand- ja kahel korral ka poolfinaali. 2005. aastal andis aga Petrova Schaapile hundipassi.