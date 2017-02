Endine telestaar aitab meestel vägivallast vabaneda

Möödunud nädalal kogunes kolmandat korda Eesti ainus vägivaldsetele meestele mõeldud tugigrupp. Pealtnäha hea algatus, mis aga paneb psühholooge muretsema.

„Kõige olulisem on kõigi turvalisus,“ ütleb Renee ­Nahkur ruumi kogunenud umbes kümnele mehele (praegu on neid kümme, kolme kuu pärast jäävad tavaliselt alles pooled).

Nahkur on „mikro iseendale tööandjast ettevõtja“ (palub endale ise nii viidata). Tal on kaks firmat: üks toodab juhtmestiku tarvikuid, teine ehitusmaterjale.

Aga tal on üks eriline vaba aja veetmise viis. Nahkur käib kord nädalas meestega kohtumas ja annab neile nõu. Tugigrupp „Mehed päriselt“, mida ta juhib, kohtub Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) perekeskuses Tallinna bussijaama lähedal.

See meenutab anonüümsete alkohoolikute kohtumisi, kuid selle erinevusega, et on mõeldud meestele, kes ise vägivalda kasutanud või end ohvrina tundnud. Kõik suhtepuntras vaevlevad mehed on ooda­tud.