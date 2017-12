Endine prostituut: „See oli liinitöö“

Saksamaal on prostitutsioon legaalne. Sandra tutvus internetis endast 20 aastat vanema mehega, kes talle armastust teeskles ja kelle nõudmisel Sandra veel kooliõpilasena ühel suvevaheajal esimest korda oma keha müüs. Kuus aastat möödusid eri bordellides. Järk-järgult suutis Sandra ennast välja võidelda: ta lõpetas kaugõppes keskkooli, leidis esimesed tööotsad väljaspool seksiäri ja alustas juuraõpinguid. Sandra peab alates eelmisest aastast blogi https://mylifeinprostitution.wordpress.com/, mille eesmärk on näidata, et Saksamaa liberaalsed seadused prostitutsiooni osas on ummiktee.

Te esinete valenime all ja hoiate oma elukohta saladuses, kuid samas ei varja te oma nägu. Miks?

Mõtlesin kaua, kas minna avalikkuse ette. Lõpuks otsustasin selle kasuks ja ei kahetse absoluutselt. See, et praeguseks on juba inimesi, kes teavad mu tegelikku nime ja elukohta, oli algusest peale ette arvata. Kaalusin ka oma õige nimega välja tulekut, aga varjunimi jätab mulle vähemasti mingi väikese kaitse. Minu minevik on kogu aeg kohal, aga nüüd ma ei pea seda enam vähemasti peitma.