Endine miljonär kaotas kõik. Sissetulek on vaid 250 eurot kuus ja kohtutäitur võtab sellestki poole ära

Kristina Kadak-Aruorg (45) ohkab, hingab sügavalt sisse nagu kiirlaskuja enne rajale sööstmist ja hakkab kirjeldama oma kannatuste rada.

Ta on 70 protsendi ulatuses töövõimetu. Tema kindlad sissetulekud on vaid puudetoetus ja töövõimetutoetus, kokku 254 eurot ja 44 senti kuus.

Mais ja juunis laekus talle aga vaid 137 eurot.

Ülejäänud 117 eurot võttis ära kohtutäitur.

„Teie tegevus on mind viinud situatsioonini, et käesolevaks hetkeks ei ole mul isegi leivaraha!“ kaebas Kadak-Aruorg kohtutäiturile. „Mul pole võimalik osta ravimeid, mis on hädavajalikud minu tervise ja eksistentsi tarbeks, samuti ei ole mul vahendeid tasuda eluruumi, toidu ega elementaarsete hädavajalike muude kulutuste eest. Võlad aina kasvavad!“