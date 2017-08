Endine esimiljonär Hillar Teder: võitjate põlvkond on tegelikult üks bullshit

Teder (54) on hõivatud mees. Veel enne, kui ajakirjanik end tutvustada jõuab, on ta juba telefonitorusse hüüdnud, et on kinni, ent uudishimu ajel küsib siiski takka järgi, et mis asjus üldse helistatakse. Kuuldes selgitusi, ta leebub ja kutsub tippärimeeste seas, nagu Oleg Ossinovski, Jaanus Rahumägi ja Jüri Vips, lemmikuks saanud Audi majja intervjuule ja hindab selle kestuseks vähemalt kolm tundi. „Tavaliselt on umbes nii kaua läinud,“ tõdeb ta.

Intervjuu leiabki aset hommikul kell üheksa Indrek Neivelti ja Tederi firmale kuuluvas Audi majas. Viimasel, 16. korrusel, kuhu Teder ise jõuab kerge hilinemisega.

Tuleb tõdeda, et Eesti ärikoorekihil on kontori jaoks valitud küll kesklinnast kauge, ent meelikosutavalt hurmava vaatega koht. Akendest avaneb hunnitu pilt Tallinna lahele, mida mõnevõrra tasakaalustab Haabersti ringristmiku tolmune ümberehitus teisel pool. Tederi hinnangul oleks saanud ummikuid vältida lihtsalt veidi kaugemale paigaldatud valgufooridega, mis oleksid liiklust hakanud juhtima ringist kaugemal.

Ja väga sujuvalt võtabki Teder ise intervjuujuhi rolli ja alustab.

„Võib olla sissejuhatuseks nii palju, et praktiliselt kogu oma teadliku ärilise elu olen tegelenud kahe asjaga – autokaubandus ja hiljem kinnisvara. Tegelesin väga aktiivselt autoralliga, võidsõiduga – see oli kogu mu elu. 90ndatel sattusin tööle EKE transpordiosakonda, toona oli selle pealik nagu minister. Sealt kasvaski välja tänane Toyotade müük, Elke Auto. Mind võeti tööle transpordiosakonna juhataja asetäitjaks ja minu asi oli tegeleda varustusega. Siis hakkasin käima ka Togliattis ja üle Venemaa. Tegime EKEga ühisettevõtte. Sealt on kasvanud välja väga palju Eesti ettevõtlust (Merko, Astlanda, Harju Elekter, Elke Auto, Sadolin, EKE Invest jne). Togliattis kohtusime esimeste Peterburi partneritega, tõime esimese raha. Ain Hanschmidt, toonane EKE panga juhataja, väga võimeka inimesena liitis ühtekokku 10 panka ja tegi Ühispanga.

Tollal oli turg täiesti tühi, n-ö võitjate põlvkond, tegelikult on see üks bullshit. Mis viga on tühjal turul toimetada, kus sa lihtsalt kopeerid välismaa ärisid. Praegu on noortel äärmiselt raske, puudub kapital ja kõik on turul olemas. Sa pead võtma kelleltki midagi ära. Mingid vennad jäävad vanaks, muutuvad, laisaks, võib-olla teevad valesid otsuseid või tahavad lihtsalt ärist välja minna. Äri liigub kogu aeg, põlvkonnad vahetuvad. Äriga pole mõtet 80aastasena tegeleda. Lõpuks sured ära ja kahe põlvkonna jooksul pillutakse kõik laiali ja kulutatakse ära.“

Kas seetõttu on poeg Rauno teie ettevõtted üle võtnud?

Ma olen seisukohal, et üle 45 aasta vanu inimesi pole mõtet tööle võtta. Tuleb võtta 30aastaseid, 30–45 eluaasta vahel on aktiivne aeg. 50. eluaastast muutub 80% inimestest laisaks. Võib-olla on see tingitud loodusseadustest, et inimene vananeb ja peabki end kuidagi teistpidi üleval pidama. Ma väga loodan, et see mind ei puuduta ja mina loodusseadustele ei allu. Aga vanad hakkavad jaurama, neil on kindlaks kujunenud arusaamad, millest ei taheta lahti lasta. Mulle meeldib, kui on uued lahendused. Ei saaks just öelda, et olen mässaja, aga mulle ei meeldi karjas ühtemoodi tehtud asjad. Edu alus on, et teed midagi teisiti.