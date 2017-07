Enamjaolt pelk urbaanne kantripopp

LA õdedetrio 2013. aasta start „Days Are Gone“ on üks kümnendi albumeid. Boho-kuju võtnud Vesta neitsid niplasid kokku peenelt lopsaka pitsiketta pea kõigest, mida retroraadiod 20. sajandi lõpuveerandist kaigutanud: meresoolane soft-rokk, salongsem disko, siivsam glam, rambem flashdance, aga ka post-Roxette skandi-invasioon ja Shania Twain ... Ning miljonid nostalgikud õhkasid, et ometi teeb keegi ka ilusat vana kooli poppi.

Ent ainult süvene ja kumab läbi, kui palju on Haimi meloodiate ja kõlamustrite struktuuris läbinisti 21. sajandi aju- ja masinaosavust. Retromaan usub, et tunane loob standardid uue hindamiseks (ja pigem väljapraakimiseks) – ent pigem on vastupidi, just siinpraegu kuuldav rajab selle ruumi, milles vana kas ellu ärkab või maitseloo Humanasse kaob. Pealkiri „Days Are Gone“ ise ju kuulutas: hõllandus on reaalajas hargnev konstruktsioon.