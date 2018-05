20aastane räppar XXXTentacion (kodanikunimega Jahseh Dwayne Onfroy) alustab oma teist albumit kaheminutilise selgitusega. Millist plaati ta ideaalis tahtis teha, kuidas me seda kuulata võiksime (ta palub, et avatud meelega) ja et me siseneme seda kuulates tema vaimu, kogedes selle hullumeelsust ja geniaalsust. See pole kindlasti erandlik, et kunstnikud annavad plaatidega teatud juhised kuulamiseks kaasa. ­George Michael pani kunagi juhtnööri kuulamiseks lausa plaadi pealkirja – „Listen Without Prejudice Vol. 1“.