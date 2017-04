Issand jumal, sa oled hull peast! Mis asja sa teed! Neid pilte ei tohi mitte kuskile panna!

Mis komejanti sa korraldad!

See oli ema reaktsioon, kui ta nägi pilti, kus ma tal juuksed püsti olin ajanud.

Ta ütles, et seda küll kellelegi näidata ei või!

Tegelikult oli ilmselge, et see pilt talle meeldib. Pildistamisega on talle jälle elu sisse tulnud. Ta naudib, tal on huvitav ja ta ­ootab hasartselt järgmist pildistamist.

Jaa, see polegi kõige hullem! Proovime midagi veel!