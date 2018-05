Liina Pulges, 38aastane kena ja särav naine, ametilt turundaja ja, nagu ise ütleb, (aja)kirjanik (info tema kodulehelt), on otsustanud tormijooksuga vallutada Eesti nais-püstijalakoomikute seni üsna hõreda niši. Stand-up-komöödia on žanr, mille puhul esineja taust ning isiklikud kogemused määravad peaaegu kõik. Öeldakse, et hea stand-up on see, mille tekst on nii aus, et see tundub lausa uskumatu. Pulgese valitud teema, tema kogemused nelja lapse emana, kõnetab kahtlemata paljusid. Ühelt poolt on Eestis laulva revolutsiooni aegadest saadik õhutatud väljasuremispaanikat ning ärgitatud naisi rohkem lapsi saama, eesmärgiks rahvuse päästmine; teisalt peaks Eesti iive olema tänapäeva Euroopa põlisrahvuste hulgas täitsa eeskujulikul tasemel.