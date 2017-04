Oma neljanda albumiga „I Decided.” astub Big Sean sammukese oma mentorile Kanye Westile lähemale. Tegu on varase Kanye laadis kontseptalbumiga, mis maalib mõtliku ja veidi masendava pildi kuulsusega kaasnevast elust, milles pidutsemine ja hedonism püüavad täita üldist elust võõrandumist. Nii mõnigi lugu on enesetapule viitav (näiteks „Jump Out the Window” ja „Halfway Off the Balcony”) ja aeglaselt hämar.