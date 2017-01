Elukutseline kihlveomängur: heal kuul teenid 20 000, halval kaotad 8000

EDU HIND: Ükski Eesti kihlveokontor ei lase teda enam mängima. Suurem osa Euroopa omi samamoodi.

Taavi* võtab Ekspressi vastu Tallinna kesklinna väga hinnatud asumis paiknevas korteris. Sellist saavad endale lubada edukad ja hästiteenivad spetsialistid. Kolmekümnendale eluaastale liginev Taavi pole aga viimased poolteist aastat tööl käinud. Tema igapäevatööks on hoopis spordile panustamine.

„Ma alustasin 1000 euroga 2015. aasta suvel, tänaseks olen näiteks Olybetist läbi lasknud 195 000 eurot. Parimal hetkel oli mul eri kihlveokontorites arvel 30 000 eurot, millest mõni tuhat kuus võtan elamiseks,“ räägib ta.

Kõlab liiga ilusana? Kõik me ju teame, et kihlveokontorid töötavad põhimõttel, mis ei luba „majal“ miinusesse jääda. See au jääb ikka eranditult mängijatele. „Teoorias ei tohiks sul pikas perspektiivis olla võimalik võita – koefitsiendid on alati kontori kasuks –, kuid õnneks pole ka nemad eksimatud,“ ütleb Taavi.