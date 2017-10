Elegantsed jäledused keskaegsetes linnades Indrek Hargla moodi

1432. aasta sügisel kuuleb üks noormees Lübecki sadamakõrtsis pealt, et apteeker Melchior Wakenstedet kavatsetakse tappa – ja kurjade kavatsuste taga olevat keegi, keda hüütakse Gotlandi kuradiks. Pool aastat hiljem pihib surev kaupmees Duseborgh Melchiorile kummalise ja segase loo hingedest, kellele tehtud ülekohut ta vannutab apteekrit heastama. Ainsaks juhtlõngaks osutuvad muistsed Eesti hõbesõled, mille kaudu Melchior ammuse loo jälgi ajama asub. Samal ajal aga tunneb ta igapäevatöös puudust abilisest, sest tema poeg Melchior noorem on kimpus südameasjadega ning tegutseb omadel eesmärkidel hoopis Lübeckis. Seetõttu võtab vana apteeker endale õpipoisiks noore Ludolfi, kes aga peatselt linnatänaval maha koksatakse. Nii paisataksegi lugeja ette korraga neli erinevat – ja küllaltki võigast – lugu ning galerii värvikatest tegelastest, kellel on neis lugudes mängida oma roll.