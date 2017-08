Elav maa Surnumere rannal

Iisraelis hakkavad tänaval kõndides silma mustades ülikondades ja mustade kaabudega mehed, kellel on ees pikk habe ja kõrvade juures kaks pikka krussis lokki. Selline välimus viitab ultraortodokssetele ehk sügavalt usklikele juutidele. Ultraortodokssed mehed ja naised tööl ei käi, kuid siiski toetab neid riik kõige eluks vajalikuga. Tõsiusklikele juutidele on riigi poolt ette nähtud elamisraha, lastetoetus ja haigekassa. Meeste tööks on palvetamas käimine ja pühakirja õppimine ning naised on tavaliselt koduperenaised, kes kasvatavad üles viis ja rohkem last. Jeruusalemma ultraortodokside linnajaos hakkab see ka hästi silma; noored naised, kes on kõik riietatud ühtemoodi mustadesse poolpikkadesse seelikutesse ja tumedatesse džempritesse, jalutavad tänavatel ringi lapsekäru ja paari lapsega käe kõrval. Usu järgi ei tohi ultraortodoksid mingeid kaitsevahendeid kasutada, sest laps tuleb perre siis, kui Jumal nii on ette näinud.