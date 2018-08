EKSPRESSI RATSARETKE PÄEVIK | Oleme Saaremaal, aga Hiiumaa juba paistab

Eesti Ekspress RUS 307

Kiur Kaasik

Just praegu tuurib Eesti Ekspressi Suur Ratsaretk, mis kestab kolm nädalat ja viib Ekspressi usinad töömesilased Aivar Juhansoni ja Madis Jürgeni hobuste seljas Vana-Vastseliinast Hiiumaale (umbes 540 km). Juhansonil ja Jürgenil on see kolmas kord ühest Eesti otsast teise sõita. Peaaegu sama teekonna ratsutasid nad läbi 25 aastat tagasi.