Kiur Kaasik

Just praegu tuurib Eesti Ekspressi Suur Ratsaretk, mis kestab kolm nädalat ja viib Ekspressi usinad töömesilased Aivar Juhansoni ja Madis Jürgeni hobuste seljas Vana-Vastseliinast Hiiumaale (umbes 540 km). Juhansonil ja Jürgenil on see kolmas kord ühest Eesti otsast teise sõita. Peaaegu sama teekonna ratsutasid nad läbi 25 aastat tagasi.