Vabaerakond tuli Eesti poliitikasse värske õhusõõmuna, kuid nende ind on vaikselt hääbumas. Tänases Ekspressis kirjutas Mikk Salu, millised pinged ja küsitavused Vabaerakonna tuleviku kohal on. Vabaerakonnast saabus olukorda kommenteerima erakonna esinduskogu esimees Jaanus Ojangu.

Ojangu üritab vastata, et kes erakonda juhib, mis saab erakonnast edasi ja millised on täpsemad seisukohad, milleni erakond siiani jõudnud on. Lõpuks ei ole ka temal kindlust, mis erakonnast saab, aga vähemalt lootust olevat, et asi läheb paremuse poole.

Saadet juhib Dannar Leitmaa, saate lõpus laulab Jens Lekman.

Kuula Eesti Ekspressi veebiväljaandest.