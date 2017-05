Ott Tänak teeb ilma rallimaailmas. Eesti esikihutajast vormis ülipika loo tänasesse Ekspressi Sulev Vedler, kes käis Tänaku kiirust vaatamas ka Portugalis. Mis emotsioonid valdasid ralliradadel, mis mees on üleüldse Ott Tänak ja miks ta vahepeal tõelises kriisis oli. Need on mõned küsimused, millest täna juttu oli.

Saadet juhib Dannar Leitmaa. Lõpetuseks laulab Gorillaz.

Kuula saadet Ekspressi veebiväljaandest.