EKSPRESSI PODCAST | Vegan: tark inimene saab aru, et veganlus on maailmale hea

Lauluväljakul peetud toidumessil oli oma letiga väljas ka üks vegankohvik, mis pakkus maitsmiseks tükikesi erinevatest kookidest. Taldrikul seisid ampsud toorkoogist. Inimesed tulid, maitsesid, kiitsid. Kõik söödi sekunditega tühjaks.

„Mis see on, see on nii hea!” uuris üks naine pakkujatelt. „See on vegan toorkook,” sai ta vastuseks. Selle peale läbis uudistajaid jahmatuskahin: miks te ometi ei öelnud, mida meile pakute! Reaktsioon oli niivõrd negatiivne, et üks naine sülitas tüki demonstratiivselt prügikasti.

Matthias Kaev kirjutas Ekspressis repliigi eriti radikaalset veganist ja nimetades seetõttu kõiki temasuguseid veganeid nuhtluseks. Trend on osale ühiskonnast niivõrd pähe hakanud, et on kaotatud viisaka käitumise tunne.

Lauluväljakul juhtunud loo jutustas aga vegankohvikus töötav Pille Riin Priske. Tema näeb veganina seda teemat pisut teisiti.

„Mul on isegi piinlik küsida söögikohtades. Või õigemini, ma ei taha olla koormaks, aga teine kord pean ikkagi küsima, mis toidu sees on, sest mul on tugev piimaallergia,” räägib Priske.