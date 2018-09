EKSPRESSI PODCAST | Aastatepikkuse perevägivalla ohver: vägivallatsejalt võtab võimu probleemist rääkimine

Eelmisel aastal sai politsei umbes 15 000 lähisuhtevägivallaga seotud väljakutset, sama tunnuse all registreeriti 2600 kriminaalasja.

Ekspressi podcast'i uue hooaja esimeses osas räägib Kirsti Vainküla artikli jätkuks oma loo naine, kelle jaoks kestis vägivaldsest suhtest väljumine seitse aastat. "Minu jaoks oli pöördepunkt see, kui mu poeg istus mu kõrvale ja küsis: ema, kas sul oleks lihtsam, kui mind ei oleks?" meenutab ta.



Kooselus polnud paaril millestki puudust, naist tõmbas mehe enesekindlus ja julgus. Käidi välismaal, võeti ette ühiseid seiklusi. Aga siis ilmnes mehe alkoholiprobleem. "Kui ta uksest sisse astus, oskasime näoilmest välja lugeda, mis tujus ta parasjagu oli," meenutas naine. Lõputud tülid, kodused ja avalikud alandamised lõhkusid nii naise kui ka laste tervise.

Nüüd, neli aastat pärast lõplikult lahku kolimist ei saa ta öelda, et on täielikult paranenud. Väga palju tööd läheb laste vaimse tervise ravimisele. Omamoodi teraapiana mõjub talle see, kui nõustab naisi, kes nüüd sarnases olukorras on.