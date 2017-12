EKSPRESSI ARHIIVIST: Töötukassa soovitas vaimupuudega naisel end terveks ravida

Lugu ilmus Eesti Ekspressis 21. juunil 2017.

Kaks kuud tagasi aprillis arvas Anu (30), et tal pole enam mõtet elada. Õnneks rääkis ta oma mõtetest tegevusjuhendajale Eve Sõrmusele, kes viis Anu kohe perearsti juurde.

Arst diagnoosis Anul depressiooni. Nüüd on ta kaks kuud haiguslehel olnud.

Paranes üleöö vaimupuudest

Anu sattus sotsiaaltöötajate huviorbiiti 2012. aastal. Ta oli elukohata, ärakasutatud, segaduses ja üksi jäänud inimene.

Rehabilitatsiooni meeskond (eripedagoog, psühhiaater, sotsiaaltöötaja) tegi kindlaks, et Anul on vaimupuue ja mõõdukas psüühikahäire – ta on 80 protsenti töövõimetu. Sellest ajast on Anule tagatud riigi poolt toetatud elamine: majutus ja igapäevaelu toetamise teenus, samuti töötamise toetamise teenus. Selle eest vastutab Erivajadustega Inimeste Toetusühing MTÜ Tugiliisu. Anu saab ligi 300 eurot pensioni.

15. märtsil esitas Eve Sõrmus töötukassale Anu töövõime hindamise taotluse. Töötukassa kaasas Anu tervise hindamiseks Põhja-Eesti Taastusravikeskuse.

20. aprillil andis töövõime hindamise menetlusjuht Aire Sarapuu teada, et Anu on terve, 100% töövõimeline. Töötukassas leiti, et Anu tervisehäda ei ole püsiva loomuga ning „tema terviseseisund on määratud ravi tulemusel tõenäoliselt paranev“.

Neli päeva hiljem saabus vastus ka Sotsiaalkindlustusametist, et Anul puudeastet ei tuvastatud.

Anu ei saanud aru, mida see otsus endaga kaasa toob.