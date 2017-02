EKSPRESSI ARHIIVIST: Svetat ei kutsutud jällegi presidendi ballile

Taasavaldame Eesti Ekspressi loo (kaasautoriks venelane!) sellest, kuidas president Ilvese ajal erasektori tublid inimesed vähem ballikutseid said kui riigitöötajad. Artikkel ilmus 22.02.2013.

President Toomas Hendrik Ilves jagab aumärke 160 000 riigipalgalisele, aga ei pane tähele peaaegu 400 000 erasektori töötajat.

Svetlana Mihhalevskaja (58) lemmiktöövahend on giljotiin, selle juures kell 14.30 kohtumegi. 14.20 lõppes vahetus, mis algas 6.00. Svetlana õhetab kergelt ootusärevuses. Ta räägib kogu kehaga, žestikuleerides, ja vastab küsimustele puhtalt ja hingega.

Presidendi vastuvõtuks teeks Svetlana tõenäoliselt kõrge rullidega soengu ning rätsep näeks vaeva, et lüheldane sitke keha kleidiga sihvakamaks aidata. Pikkust võib daamil olla vahest 160 sentimeetrit. Tugevaid käsivarsi ehiks ehk siidsall. Giljotiin on samuti 160 sentimeetrit kõrge, umbes 5 meetri laiune spooni ehk vineeripoogna lõikamise masin, idasaksa värk, määrdunudrohekat värvi. Tubli kolakas, sellised tuksuvad Eesti tehastes ikka veel uute turvanuppude ja kuvaritega aparaatide kõrval. Niisugune muistne on Baltika õmblusmasin Pfaff või oli Printalli trükikoja kollane rullimasin Solna.