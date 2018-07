EKSPRESSI ARHIIVIST: Surmamõistetud eestlane: „Kõige hullem on vanglas lärm"

Neljapäevases Õhtulehes räägib USAs tapmise eest eluks ajaks vangi mõistetud Peeter Sakarias oma elust vanglamüüride taga. Sakarias ja tema surmanuhtlust ootav kaaslane Tauno Vaidla põgenesid Ameerika Ühendriikidesse 1988. aastal. Sama aasta juulis tapsid nad julmal moel väliseestlanna Viivi Piirisilla, kes koos abikaasa Avoga oli Tauno Vaidlale ulualust pakkunud.

Ekspress intervjeeris Tauno Vaidlat viimati 2008. aastal. Järgneb toona ilmunud lugu.

Ligi kaks aastakümmet hukkamist oodanud Tauno Waidla räägib Ekspressile antud intervjuus avameelselt oma elust.

California seadused lubavad vanglaid külastavatel ajakirjanikel intervjueerida vange vaid juhusliku valiku printsiibil. Kindla kinnipeetavaga varem kokku lepitud ja näost näkku toimuvad intervjuud ei ole võimalikud. Samas ei keela ükski seadus saata vangile kirja ja oktoobris 2007 ma seda ka teen.

Vastus San Quentini vanglast jõuab kohale ligi kaks kuud hiljem. "Tänan kirja eest," kirjutab Tauno Waidla inglise keeles, selgitades samas, et praktika puudumise tõttu poleks tal eesti keeles oma mõtete väljendamine enam võimalik. Ingliskeelne kiri on küll sorav, koguni väga hästi sõnastatud. "Vaid harva on postituvid siia põrgusse mulle kirju toonud kiiremini," kirjutab Waidla näiteks.