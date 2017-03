EKSPRESSI ARHIIVIST: Superhiir USAst Aleksander Einseln

Lugu kirjutati Aleksander Einselni kaitseväe juhatajaks saamise puhul.

Aprilli keskpaigas okupeerisid Vene väed Eesti.

Loode väegrupi staabiõppused 19.-22. aprillil käisid küll tinasõduritega ja kaardi peal, kuid "treeningute" eesmärk oli sõnastatud šokeeriva mitte-mängulisusega.

Venemaa võib meiega mängida nagu kass hiirega: vahepeal laseb saba hammaste vahelt välja libiseda, aga kui nälg kätte tuleb, siis paneb käpa peale. Eesti ainus võimalus on superhiiirt mängida, jätta endast vähemalt hirmuäratav mulje.

Kaitsejõudude Peastaabi juhataja asetäitja Rein Luks ütles, et Eesti vastab omapoolsete staabiõppustega, mis toimuvad juunis-juulis. Enne seda aga toimuvad 27.-29. maini Läti, Leedu ja Eesti ühisõppused Adazhi õppepolügoonil Riia lähistel.

Siiamaani on EV nooruke kaitsevägi hakkama saanud ilma kaitsejõudude ülemjuhatajata. Peastaabi ülem Ants Laaneots on seni töötanud ilma ülemuseta, kuigi sobiv kandidaat on juba detsembrist saadik olemas olnud.