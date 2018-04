EKSPRESSI ARHIIVIST: Salgavad. Yana ees ja Yüri takka

Saatesõna 08.04.2017: Jüri Ratas pole kunagi tunnistanud, et ettevõtjatelt raha väljapigistamine - uurimisversiooni järgi võttis Tallinna Linnatranspordi ASi ametnik busside tarnijatelt 2 miljonit eurot altkäemaksu - on üks Keskerakonna valitsemisvõtteid Tallinnas. Eesti Ekspress riputas juba viimaste valimiste eel üles klipi Mihkel Raua telesaatest, kus Jüri Ratas läks kaasa Yana Toomi eitamisega ja suutis meenutada ainult üht Keskerakonna korruptiivset tegu - valimisreklaami Hiiu staadionil. Eritlesime seepeale kolm põhilist Keskerakonna korruptsioonisuunda, millele tänaseks on liidetud prominentsete keskerakondlaste silme all Linnatranspordis ASis toimunu. Linnatranspordi AS on maksumaksjale kuuluv munitsipaalfirma, mis pikki aastaid on töökohti pakkunud tegevusetutele keskerakondlastele. Politsei poolt kogutud materjalide hulgas on ka Linnatranspordi AS juhataja Enno Tamme kurtmine, et rohkem ta erakondlasi palgale võtta ei suuda, kuna neid on juba firma palgal niigi palju.

Artikkel ilmus esmakordselt novembris 2016.

See on Tallinna ettevõtjatelt Keskerakonna jaoks raha väljapressimine. Kui vaadelda juhtumeid, mille eest keskarid kohtus süüdi on mõistetud, ja liita sinna juhtumid, millest ehitajad ja kaupmehed isekeskis räägivad, võib teha järelduse: ettevõtjatele "katuse panemine" on olnud Keskerakonna põhitegevus Tallinna linna juhtides.

Kogu sellest kohtus tõestust leidnud Parbuste, Songisseppade, Seppade, munitsipaalpolitsei ja parkimistegelaste jne kuritegude hulgast leiab Yana Toom Kolmeraudse saates ainult ühe, kõige süütuma vargusejuhtumi. Sellise, millega Jüri Ratas haiget saab, ehk Rattalehe, mida Raepress Jüri Ratase valimiskampaania käigus üle 10 aasta tagasi valmis tegi. Tavaline keskerakondlik väike näppamine.