EKSPRESSI ARHIIVIST: Onu Bella karm haigus

Kirjutasime Bellast viimati eelmise aasta suvel, kui tuli välja tema raamat, mis rääkis heitlusest vähkhaigusega. Avaldame loo uuesti nüüd.

Igor Maasik alias Onu Bella sai valmis raamatu „Tappa prostatavähk“, mida peaks lugema iga oma tervisest hooliv meesterahvas.

„Hallo, kas Bella kuuleb?“

„Jaa! Ma kuulen.“

Bella on parasjagu Londonis ja teeb eestlastele jaanipidu. Ta on heas tujus. Taustal kostab rõõmsat vada.

Ma ei tea, kas õnnitleda või kaasa tunda – suur asi on valmis saanud, aga samas, jama on tõsine…

Bella: „Jah. Just nii see on. Selline lähenemine mulle meeldib!“

Bella karm haigus tuli päevavalgele kaks aastat tagasi.

Kevadel 2015 oli Onu Bella ja Peeter Volkonski tuur, kus nad aastakümnete vanuseid sketše üles soojendasid ja Eesti esimese sit down-komöödia lavale tõid.