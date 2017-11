EKSPRESSI ARHIIVIST | Õnnelikuna Inglismaal: Ühe suure pere Eestist lahkumise lugu

Tänases Eesti Päevalehes kiidab Briti suursaadik Theresa Bubbear Suurbritannias elavaid eestlasi: "Eestlasi elab ÜK-s üsna vähe, eri andmetel 8000, 10 000 või 15 000. Igal juhul ei küsi ükski neist riigilt sotsiaaltoetusi, mis on täiesti hämmastav."

Möödunud aastal kirjutasime Suitsude suurperest, kes juba aastaid õnnelikult Inglismaal elab ja on seal oma elu uuesti üles ehitanud. Artikkel ilmus Eesti Ekspressis 20. aprillil 2016.

„Kas saab ükskord söödud?!“

Hoolitsev-nõudlik hääl, mis kõlab iidses Hulli sadamalinnas Inglismaal ühe kõrvaltänava alguses asuva ridamaja elutoas, tundub tuttav. Käre ja vali. Aga naine, kellele see kuulub, mitte.

Ühe vana foto järgi kuuluvad selle Saaremaalt pärit naise juurde suured prillid, lopsakad pruunid lokid ja kavala tegumoega kleit, mis varjaks ligi sajakilost kehakaalu.

Aga enam pole see nii. Anne-Ly Suits, 14 lapse ema, on muutunud. Tal on valge poisipea, kõrged põsesarnad päikesereisidest ja solaariumist jumekad, silmalaud sätendavad halli pärlmuttervärvi all. Ta on võtnud 20 kilo alla, õppinud kasutama silmapliiatsit ja ripsmetušši, prillid asendanud läätsedega.

Suitsud oli üks Eesti esimesi tuntud suurperesid, kelle pealt sai ilmekalt näha, mis juhtub elatustasemega, kui peres kasvab rohkem kui kolm last. (Eesti suurim on perekond Rasva, kus kasvab 18 last – toim.)

