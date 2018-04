EKSPRESSI ARHIIVIST | Metropoliit Kornelius: surma ma ei karda, aga Jumala ette astumist tuleb tõsiselt võtta

Artikkel ilmus Eesti Ekspressi rubiirigis "Elu ühes päevas".

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku juht, metropoliit Kornelius (88) elab üksi kahetoalises korteris Lasnamäel ja käib endiselt vähemalt kaks korda nädalas jumalateenistusi pidamas.

“Esimene asi on palve, kohe kui ärkan – kell kuus hommikul.

Enne panen selga vaimuliku kuue. Selle õige nimetus on “aluskuub” (podrjasnik, pikk, kitsaste varrukate ja kinnise kraega preestrite ja piiskoppide igapäevariietus) ja see on mul seljas iga päev. Kampsuni või pintsakuga ei käi ma mitte kunagi.

Kohvi joon koorega, kolmapäeval ja reedel mustalt, sest siis on paast. Tavaliselt keedan muna, söön mõne võileiva. Paastupäevadel teen putru.

Ma elan üksi oma kahetoalises korteris Lasnamäel. Abikaasa suri, kui olin 50aastane, see oli... las ma mõtlen... 1974. aastal. Alguses oli raske, aga nüüd olen harjunud.

Kord nädalas käib mul kodus üks väga aus naisterahvas, kes koristab ja teeb mulle lõunat.