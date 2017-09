EKSPRESSI ARHIIVIST: Lahkunud muusiku Uku Kuudi hääletu elu

Ekspressi toimetus avaldab kaastunnet Uku lähedastele.

Ränk närvihaigus tegi Uku Kuudist ööpäevaringset hooldust vajava mehe. Abi saaks ta Rootsist, kuid ta ei taha Eestist lahkuda.

Pruun villane pleed on laotatud Uku Kuudi (47) jalgadele ja kätele. Uku istub ratastoolis, pilk sihitud ainiti aknast välja. Uku juuksed on hallid ning tema liikumatu kõhn kuju jätab mulje, et aeg perekond Kuudi viinapuuväätidega ehitud majas seisab.

Aga see on petlik mulje. Tegelikult pulbitseb maailmaklassi funk-muusika produtsendi ajus selline mõtete, nootide ja unistuste rägastik, et hoia alt! Oleks justkui kaks täiesti erinevat Ukut. Üks, kes on kõnetu, ning teine, kes peab ladusat kirjavahetust ja itsitab.

Aga traagika on, et Ukut on üks.

Mõni nädal tagasi pani Uku Facebooki galerii oma maalidest. “Tagasi aega, kui ma veel võisin kasutada oma käsi,” sõnastas ta napi saatelause. Tundeliselt maalitud vaated avanesid aedadesse, tänavale, tulbipeenrasse. Erekollasel taustal õilmitsev habras potihortensia. See pilt meeldis iseäranis Uku emale, Rootsis elavale funk’n’jazz’i diivale Marju Kuudile.

Traagika on, et need maalid võivad jääda Uku viimasteks.