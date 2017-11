EKSPRESSI ARHIIVIST | Kuidas Sputnik käis Eestis inimesi värbamas: "Tahame tuntud ajakirjanikke, mitte kibestunud luusereid!"

Artikkel ilmus Eesti Ekspressis 3. juunil 2015.

Tallinna saabusid kauged külalised otse Kõrgõzstanist, kus Sputnik samuti tegutseb ja paistab, et väga edukalt. “Oleme Kõrgõzstani projekti üle very happy, seal läheb meil suurepäraselt,” jagati oma rõõmu ka Eesti kolleegidele. Täna Kõrgõzstan, homme Eesti, nii võiks siis kõlada Sputniku deviis. (Võib-olla lisas Kõrgõzstani emotsioonile vunki seegi, et Perekrestova on ise pärit selle mägise riigi pealinnast Biškekist.)

Sputnik on läinud aasta sügisel Venemaa riikliku uudisteagentuuri Rossija Segodnja (kuulub 100% Vene valitsusele) poolt loodud “multimeediaplatvorm”. Laienetud on väga kiiresti ja täna tegutseb Sputnik juba 31 keeles.

Tasub üle korrata: Sputnik töötab Vene riigi raha eest, Eestis on eesmärk teha eestikeelset, ehkki Kremli-meelset ajakirjandust. Seetõttu otsitakse toimetusse eestlastest, või vähemalt eesti keelt valdavaid ajakirjanikke. Nalja ei tehta. Tallinnas käies lubati, et kui inimesed on valitud ja toimetuse ruumid leitud, tuleb Moskvast kohale spetsiaalne “turvameeskond”, kes asjad üle kontrollib.