EKSPRESSI ARHIIVIST | Kui Eestis oli külma üle 40 kraadi: Varesed kukkusid külmunult alla

Artikkel ilmus esmakordselt 19. detsembril 2009.





Eestis on külma mõõdetud ka rohkem kui 40 kraadi alla nulli.

Külma talve üks mõõdupuid on ikka olnud jääteed, eriti mandrilt Hiiumaale. Ka üle lahe Soomes käimisi mäletatakse palju. Aga et kuiva jalaga Rootsi sai, see oli juba midagi erilist ja sai juhtuda vaid väga karmil talvel. Kui külm võis olla 1559. aastal, mil Rootsi vägi tuli Stockholmist ühes hobustega üle kinnikülmunud mere Eestimaale? Arvestades jäise matka pikkust, oli see sõjameestele igal juhul ränkraske katsumus.

Pakane on Eesti ajaloos põhjustanud ka kohutavaid näljahädasid, mille kõrval on tühiasi tänapäeva külmamured, nagu auto mittekäivitumine.