EKSPRESSI ARHIIVIST: Krooniliselt haige nooruki vaktsineerimine päädis politseiväljakutsega

Kella 11 paiku 16. veebruaril saab häirekeskus väljakutse Jüri gümnaasiumisse. Ärev helistaja on koolile tervishoiuteenust osutav õde Anni Sarv.

„Inimene segab, häirib ja on agressiivne,“ teatab Sarv.

Mõni minut hiljem jõuab politseipatrull kohale. Lapsed loodavad kooliaknast välja vaadates, et nüüd saab action’it!

Kahele politseinikule vaatavad aga direktorikabinetis otsa kolm ehmunud naist: kooli ­õppealajuhataja, Anni Sarv ja lapsevanem Margit Karro. Keegi ei riku korda ega pole kedagi löönud. Õhkkond on siiski elektrit täis, sest kolm naist on viimased kolm tundi klaarinud, kas lapsevanemal on õigus tutvuda lapse koolitervise kaardiga või ei.