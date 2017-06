EKSPRESSI ARHIIVIST: Kes on Toomas Eduri elu uus esitantsija Alena Shkatula?

Töövaidluses Age Oksa esindav vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets kommenteeris Ekspressile, et tegu pole tööõigusliku küsimusega: "Kui meie rahvusballeti juht on valinud oma uueks elukaaslaseks praeguse esibaleriini, on loomulikult kõige lihtsam lahendus vabaneda endisest abikaasast."

Ekspressi kultuurilisa Areen kirjutas Alena Shkatulast 2013. aastal kaaneloo, mille nüüd taasavaldame. Artikkel ilmus esmakordselt 31. oktoobril 2013.

Odette/Ottilie, Manon, Rosalinde, Nikia. Eesti publiku jaoks ühendab balletimaailma peategelasi üks esitaja – Eesti Teatriliidu aastaauhinna 2012 võitja Alena Shkatula.Baleriini portreteerib Viktoria Ladõnskaja.

Mai 2013. Eesti ooperi- ja balletiteatris käib proov. Solist Alena Shkatula (28) liigub laval ja tunneb äkki, et keegi lööb talle täiest jõust vastu jalga. Alena pöördub imestunult ringi, et pahategijat näha, kuid selja taga ei ole kedagi. “Issand! Täpselt nagu õpikus,” käib peast läbi. Ta luges juba balletikoolis, et tugeva löögi tunne tekib hetkel, kui rebeneb lihas. Baleriin viiakse proovist kiirabiga haiglasse. Hetkeni, kuni ravimid mõjuma hakkasid, hoidis Shkatula oma sääremarjalihast – neli tundi – kahe käega kinni, sest nii kui lahti lasi, tundis füüsiliselt, kuidas osa lihasest ronib üles-, teine aga kisub allapoole.

Kui Alena nüüd sellest valust räägib, lisab ta kergelt: “Juhtub. Balletimaailmas on see normaalne.”