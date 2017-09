EKSPRESSI ARHIIVIST: Kes on keenialane Mukunga, kelle kätt keeldus Eesti jooksja surumast?

Artikkel avaldati Eesti Ekspressis esmakordselt 17. mail 2017.

Tiidrek Nurme „jänes“ ehk tempotegija Ibrahim Mukunga (27) on tänavu Eestis, Lätis ja Soomes võitnud peaaegu kõik jooksuvõistlused, kus ta on osalenud.

Riias algas 14. mai lausa suviselt, sooja ja päikselisena ning juba kella seitsme paiku hommikul võis näha Daugava kaldapealse poole tõttamas tuhandeid spordiriietes inimesi.

Millise meeldiva kontrasti moodustas nende sihikindel jalaast juugendkrohvi varistava Riia boheemlaslikule hõngule. Suure! Jah, ma räägin Riiast, sellest Baltimaade Paabelist, kus äraoleva näoga hipsterid kulgevad üle sõidutee punase tule ajal, viltuvajunud plankude ­ääres ulatuvad nõgesed põlvini ning õllesõbrad puhkavad siin-seal põõsaste all peatäit välja. Eesti kinnistuomanike muruniidukid hakkaksid seda nähes ärevusest värisema, politseinike kabuurid ähvardaksid valuliselt tukseldes rebeneda.

Kuigi lätlased ei oska korralikult maksustada suhkrut ja alkoholi ega tea, et ajateenistus on orgaaniline ja loomulik osa noore inimese elust, leiab just Baltikumi Babülonis aset üks Põhja-Euroopa suuremaid jooksuüritusi, Riia maraton. Tänavu toimus see juba 26. korda. Kaugele oli kuulda lõbusat ja teotahtelist muusikat ning terve Daugava äär oli täis värvilistes dressides jooksuentusiaste, kes tegid keskendunult kummardusi ja sirutusi, kohendasid oma kallite jalanõude paelu, pingutasid teipe prunnis reielihastel. Mõnigi haaras kinni liiklusmärgist ning lennutas väljasirutatud jalga õhus pea kohale välja, sellal kui kümned tuhanded olid juba kogunenud piirdeaedadega ääristatud magistraali keskele võimsaks spordifaalanksiks. Kõlareist tulvas aga lustlikku muusikat, millele lõikas aeg-ajalt sisse tervitusvada korraldajatelt, kes võtsid läbi kõik tähtsamad kohaletulnud rahvad (muide, neid oli üle 70) itaallastest soomlasteni. Igaüht püüti tervitada nende oma emakeeles ning vaid rõõmsalt pudrutav improvisatsioon eesti keele ainetel andis aimdust, et selles katses oligi kandvaimaks hea tahe.

Kõlavad mõned südant ja jalgu hüppama panevad taktid Karl-Erik Taukari „Tähti täis on ööst“, stardini kell 8.30 on jäänud kümmekond minutit.

Oleks väga lihtne mitte märgata üht kõhetut sinises kilejopes kogu, kes pisut ebalevalt mööda tänavat kõnnib, siis ühe posti juures peatub, oma dressipüksid jalast koorib ning need koos jope ja mütsiga õhukesse musta, tavaliselt prügi väljaviimiseks kasutatavasse kilekotti poetab. Sellele saab tehtud peale kaks sõlme ning nõutult ringi vaadanud, asub see tähelepandamatu inimene kotikest peitma ühe valjuhääldi taha. See mustanahaline noormees on Ibrahim Mukunga Wachira (27), kes võitis nädalapäevad varem Tartu jooksumaratoni, kuigi läbis võistlusjalatsite kadumise tõttu distantsi sokkides. Veidi enam kui kuu aja jooksul on ta võitnud ka Kõrvemaa ­kevadjooksu, Soome Tampere ­maastikujooksu ning vaid päev hiljem jooksu ümber ­Viljandi järve. Kui olla täpne, võitis Keenia mägedest pärit Ibrahim enne Riia maratoni kõik neli jooksuvõistlust, millel ta Euroopas sel kevadel startis.

Ibrahim seisab vaikselt, keskendub, suunab pilgu ettepoole – oma 165sentimeetrise kasvu juures on ta vähemalt peajagu lühem kaasvõistlejate keskmisest.