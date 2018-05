EKSPRESSI ARHIIVIST: Kas vanaisa Märt terroriseeris pommidega Pae tänava elanikke?

Kohtulahend Ringmaa osas saabub 7. juunil.

Eelmise sajandi lõpus ja käesoleva alguses hoidsid rahvast hirmul Tallinnas Pae tänaval toimunud pommiplahvatused. Uurimises saabus läbimurre, kui vahistati 67aastane pealinna elanik Märt. Avalikkus sai hiljem teada, et järgnevas loos kirjeldatud Märt osutus pensionärist inseneriks Märt Ringmaaks. Talle esitatud süüdistuse järgi korraldas Ringmaa aastatel 1998-2005 11 plahvatust, milles hukkus seitse ja sai vigastada kuus inimest. Kohus mõistis Ringmaa süüdi lõhkeseadeldise ebaseaduslikus käitlemises, mõrvakatses ja kelmuses. Artikkel ilmus esmakordselt 17. novembril 2005.

Möödunud neljapäeval tähistas Kapo peadirektor Aldis Alus sünnipäeva. Ent mitmel tema alluval polnud peomeeleoluks aega. Nad olid ametis ülemusele kingi “pakkimisega”.

Reede hommikul sai Alus kauaoodatud ja käeraudadesse “pakitud” kingituse kätte – selleks oli mees, kes on arvatavasti aastaid Tallinnas Pae tänaval surma ja paanikat külvanud. 67aastast Märti kahtlustatakse mitme Lasnamäel plahvatanud põrgumasina valmistamises. Kohus lubas mehe kuueks kuuks vahi alla jätta.

“Neljapäeva õhtuks oli meil tõendeid piisavalt, et kahtlustatav vahistada,” selgitab Kaitsepolitsei Tallinna osakonna direktor Jaanis Muru. “Olime mitu päeva tema ümber tiirelnud. Võis arvata, et ta on meie tähelepanust teadlik.”.

“Meie jaoks oli ta ikkagi pommikahtlusega isik, lühidalt – kõik oli võimalik. See oli põhjus, miks eelistasime ta kinni pidada maakohas ja päevavalgel. Pidime olema eriti ettevaatlikud. Kuna me jõudsime kohale alles õhtuhämaruses, siis otsustasime vahistamise hommikule lükata ning võtsime maja jälgimise alla.”

Muru jätkab irooniliselt: “Oleme juba kuulnud levivat folkloori, et kaitsepolitseinikud kükitasid pommimeest passides öö otsa maja ees porilombis nagu konnad. See ei vasta tõele. Mõelge ometi tänapäeva tehnikale – on ka muid võimalusi.”