EKSPRESSI ARHIIVIST: Kantpead nõuavad rongaisadelt alimente välja

Tänane Eesti Päevaleht kajastab, kuidas ennast tippläbirääkijana esitlev Georg Merilo on oma11-aastasele pojale võlgu juba 12 031 eurot, kuid saadab samal ajal temalt elatisvõlga välja nõudva kohtutäituri pikalt. Ekspress kirjutas Merilost ja temalt alimente välja nõudvatest inkassomeestest juba 2013. aastal. Avaldame uuesti toona ilmunud loo.

Kui Lembitu Kitt (54) ja Harry Himberg (47) mustade nahktagide läikides teile tänaval liginevad sooviga veidi kõneleda, siis olete kõva tegija, kui põlvedest nõrgaks ei lähe. Afganistani sõjas Nõukogude poolel võidelnud karmi ilmega mehed on lõpuks leidnud töö, mis nende omadustega hästi klapib. Nad on inkassomehed.

Ja keda need “kapid” siis taga ajavad? “Meie peamised kliendid viimasel ajal on lasteaialapsed ja kooliõpilased,” räägib Kitt tööst OÜs Viktoria Liit. Firma spetsialiteet on alimentide väljanõudmine.

“Ega me ei pea seda ise ka õigeks, et meiesugused peavad neid asju ajama. Aga ametlik süsteem on kõiki neid emasid alt vedanud. Nad käivad terve kohtukadalipu läbi, maksavad veel juristidele ja riigile peale – aga tulemus on nende ja laste jaoks null! Kohtutäiturid ja prokurörid ei saa meil ju midagi kätte, kui tegemist on laste alimentidega,” läheb Kitt kohe endast välja.

Viimaseid tagaaetavaid on tuntud koolitaja ja ajalehtedes arvamusartiklite avaldaja Georg Merilo (42), kes on elatise eest võlgu 2009. aastast.