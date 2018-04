EKSPRESSI ARHIIVIST | Kalliksläinud ümbersõit Rail Balticu trassil: Keit Pentuse sisutu keskkonnategu

Loe, kuidas Keit Pentus-Rosimannuse juhitud Keskkonnaministeerium pendlimeeste toel Rail Baltica trassile suure ja kalli pauna sisse lobistas.

Lugu ilmus Eesti Ekspressis 13. mail 2015.

Keit Pentus-Rosimannus surus keskkonnaministrina läbi Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustamise. Teadlaste väitel polnud aga põhjust kaitseala asutada. Tallinna ega Tartu hüdrogeoloogid ei tunnista Nabala "maa-alust salajõge". Pendlimeeste jutu uskumine tõi Rail Balticu kuluka ümbersuunamise.

Nabala-Tuhala looduskaitseala luues võitles Keit Pentus-Rosimannus lubjakivikarjääride vastu, aga andis hoobi ka Rail Balticu ehitusele. Valitsus otsustas, et raudtee ei tohi looduskaitsealast otse läbi minna. Trass tuleb plaanitust pikem ja kallim, läheb asulatest ja elumajadest lähemalt mööda.

Mitukümmend miljonit eurot on ainuüksi ümbersõidu hind. Lisanduvad kompensatsioonid ehituse alla jääva maa ja majade eest.

Algus

2004. aastal annab riik välja rea geoloogiliste uuringute lube. Kaks aktsiaseltsile Kiirkandur, kaks Paekivitoodete Tehasele, kolm Merko Kaevandustele. Kõik asuvad uurima Nabalat, kus asub Harjumaa suurim ja kvaliteetseim lubjakivivaru.

Häda on suur, sest Tallinna lähikonna paekarjäärid on ammendumas. Tee-ehitused ähvardavad killustikupuudusel seisma jääda.

Kohalikud koonduvad Nabala kaitsele.

Moodustatakse Nabala keskkonnakaitse ühing, mis lubab karjääride vastu võidelda. Hirmu teeb fakt, et lubjakivi kättesaamiseks tuleb minna põhjaveest allapoole. Kuidas see mõjub ümbruskonna kaevudele, mis saab Tuhala nõiakaevust?

2010. aasta talvel saadab MTÜ Tuhala Looduskeskus, mida veab kohalik aktivist Ants Talioja, keskkonnaministeeriumile taotluse asutada maastikukaitseala ja sellega kaevandustele kriips peale tõmmata.

Pendliga maa-aluseid jõgesid taga ajanud Talioja on veendunud, et Nabala ja Tuhala on unikaalsed karstialad, kus kaevandamine ei saa kõne allagi tulla.