EKSPRESSI ARHIIVIST: Kalle Pallingu kilekotiskandaal ja suur eeskuju Rain Rosimannus

Lehe teatel vahendas Palling VKGle paar aastat tagasi ahvatlevat, umbes kuraditosina miljoni suurust aheraine tehingut, mida samal ajal jahtis ka Eesti Energia.

Tegemist on Kalle Pallingu suurima skandaaliga pärast 2012. aastat, kui teda kahtlustati erakonna majandustegevusele või varale kehtestatud piirangute rikkumises ja pistise võtmises. Kogu asi lõppes süüdistuse esitamiseta.

​​​​​​​Artikkel ilmus esmakordselt 2012. aasta 11. oktoobril.

Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Kalle Palling (27) unistas, et täidab poed biolagunevate kilekottidega. Miks kahtlustab keskkriminaalpolitsei teda pistise võtmises?

“Minu südametunnistus on puhas,” ütleb Kalle Palling. “Mina pole mingit raha saanud.”

Puhas nagu valge särk, mida ta kannab? Palling arvab, et pole see särk pärast päev otsa seljas olemist enam midagi nii puhas.

Palling on üks viiest Reformierakonna liikmest, kellele partei rahastamist uuriv keskkriminaalpolitsei on esitanud kahtlustuse kuriteos. Viisiku tähtsaim mees on justiitsminister Kristen Michal, kellele heidetakse ette 115 000 krooni “musta raha” poliitikasse suunamist. Michali sõnul pole ta seda teinud. Prokuratuur käsitleb ministri väidetavat tegu erakonnaseaduse rikkumisena.

Pallingu juhtum on märksa huvitavam.