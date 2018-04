EKSPRESSI ARHIIVIST: "Ema, kas ma jäängi elu lõpuni halvatuks?!”

Artikkel ilmus esmakordselt 6. jaanuaril 2012.

Tallinna Lastehaigla tohtrite kiire ja õige insuldidiagnoos päästis koolitüdruku surmast või raskest invaliidsusest.

Poolpikkade pruunide juustega Anna*, ühe Lasnamäe kooli neljanda klassi tüdruk, potsatab kohvikus toolile ja jääb jalgu kõlgutades emale rõõmsalt otsa vaatama. Mitte miski ei reeda seda “ekstraordinaarset” diagnoosi, mille Tallinna lastehaigla neuroloogid talle mullu veebruaris panid. Aga kui ema palub Annal jope lukk lahti teha, pusib tüdruk tükk aega ning vanemad jälgivad seda pingsalt, justkui lahendaks nende tütar mõnd keerulist peamurdmisülesannet. Mõnes mõttes see nii ongi. Luku avanemine ei tähenda võitu mitte üksnes Annale ja tema perele. See on suur töövõit ka Tallinna Lastehaigla neuroloogidele.

Ema, mul on paha olla!

Mullu 8. veebruaril läheb kolmanda klassi tüdruk Anna pärast kooli sõbranna juurde.

Kella ühe paiku päeval tunneb Anna end halvasti. Sõbranna vanem vend helistab kohe Anna emale ja ütleb, et tüdrukul on halb.