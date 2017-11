EKSPRESSI ARHIIVIST | Eksperiment: Ma olin Weekendi festivali turvamees

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab, et möödunud Weekendi muusikafestivalil nädalavahetusega tabati Pärnus kümme suures koguses uimastiga äritsejat. Lisaks selgus piduliste uriini uurimisest, et Eestisse on jõudnud uued psühhotroopsed ained.

Üle-eelmisel suvel töötas Weekendil turvamehena Ekspressi ajakirjanik Mikk Salu ja pani kirja, mida nägi-kuulis. Artikkel ilmus Eesti Ekspressis 14. augustil 2015.

„Kas Meeskonnas varem töötanud oled?“

„Ei.“

„Okei, panen su täna rahulikku kohta. Klientidega (publikuga – toim.) kokku ei puutu. Oled pealaval artistide ihukaitsja. Valvad DJ pulti.“

„Okei.“

***

Nädal varem arutati Ekspressi toimetuses, kuidas Weekendi kajastada – ikkagi suve suurim üritus–tavapärast asja, et lähed kohale ning hiljem kirjutad „esines see ja too, rahvas hüppas paremale ja vasakule ja kõik olid rõõmsad“, pole mõtet teha. Nii tuli kellelegi idee: kuule proovi Meeskonda (Meeskond Security Oü) tööle saada, nii suur üritus, neil on kindlasti inimesi juurde vaja.

Mõeldud-tehtud. Esmaspäeva hommikul saadan e-meili. Järgmine päev toimub kohtumine: isikuandmete ankeet, seejärel tervisekontroll, siis saata gümnaasiumi lõputunnistus ja kõige tähtsama asjana väljavõte karistusregistrist. See, et ajakirjanik olen, mainima ei hakka. Selgitusi jaganud neiu räägib, et mind võetakse tööle valvetöötajana ja kätte saan 3,5 eurot tunnist. Kui oleks tehtud turvatöötaja eksam, siis saaksin 4,5 eurot tunnist. Praktiline erinevus Weekendil on siiski väike - turvamehe vorm on sama, tööülesanded samad, valvetöötajal pole lihtsalt erivarustust. Antud juhul tähendas see käeraudu.

Reede pärastlõunal asun Pärnu poole teele, kaasas kolleegide hüvastijätusõnad „Kas sa ikka tead, et Pärnu on Eesti peksupealinn“ ja „Just hiljuti said kaks tüüpi Sugari ees nuga“.