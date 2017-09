EKSPRESSI ARHIIVIST: 20 aastat Kurkse tragöödiast. "Surmapäeval oli mere kohal ilus sinine taevas."

Sel päeval oli ilus sinine taevas. Mõned pilved liikusid, meri oli - nagu meenutab rühmaülem Jaanus Karm (28) - sile nagu plekk.

Mõned minutid enne keskpäeva astus luurerühm Suur-Pakri saarelt neljateistkümnekraadisesse vette.

Rühmaülem ütles, et kes ei taha tulla, need jäägu saarele, hiljem saadame paadi järele. Kõik tulid. Kõik usaldasid oma ülemat ja usaldasid oma rühma. Üks poiss rühmas ei osanud ujuda, ka tema astus vette.

Kahe kolmekümnemeetrise köie vahele oli iga kahe meetri tagant seotud õhku täis kummist veemahutid. Köite vahele paigutati relvad ja seljakotid.

Kõik olid heas tujus, tehti nalja. Rühma peale oli meestel külmarohuks kaasas pool liitrit brändit, iga mees sai lonksu ja kõik paistis sujuvat libedalt.

Siht võeti Risti raadiomastist käelaba võrra vasakule.

Kaheteistkümne paiku sõitsid kaks luurerühma mandrile jäänud poissi autoga Kurkse sadamasse ja teatasid, et Suur-Pakrilt tullakse täna läbi mere maale.

Sadamakapten Heino Kreintal soovitas meestega ühendust võtta ja teatada, et sellise ilmaga läbi mere tulemine oleks selge enesetapp.

Sadamakapten ei osanud arvatagi, et luurerühm on juba vette astunud ja Kurkse poole teel.

Tuul Suur-Pakri külje all oli vaikne, vesi rinnuni. Mehed teadsid, et nende teel on selliseid kohti, kus tuleb ujuda - suvel oli rühmaülem Karm seda vahemaad mitmel korral purilauaga läbi sõitnud. Aga luurerühma liikmed uskusid, et kaldale jõutakse väikese vaeva ja kuiva peaga.