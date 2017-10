Ekspress kobab pimeduses

Hääl telefonis kostab osavõtlik ja konkreetne.

Tal on mulle marsruut valmis – Kalamaja tänavatel, kus ma varem käinud ei ole.

Lähen kohale, panen silmaklapid pähe (päikeseprillid veel lisaks) ja istun ootama.

Minut, kaks, kolm. Uks avaneb, sammud lähenevad, seesama osavõtlik hääl ütleb tere.

Ta nimi on Riin Ööbik, ta on pimedate ja vaegnägijate orienteerumisõpetaja pimekurtide tugiliidust, erialalt tüflopedagoog. Ta on omal alal Eesti parim.

Kümme minutit hiljem olen Riinu käekõrval Snelli parki jõudnud.

Tunnen koha ära, sest oleme tulnud läbi tunneli ja mööda asfalti ja munakiviteed ja kiviplaate ja siis sahisevad lehed ja paremalt põõsast kostab joodikute jorutamist ja kuskilt tuleb kusehaisu.

Riin pistab mulle pihku valge kepi, instrueerib, kuidas see viieks jupiks käib, ja laseb mul selle lahti võtta ja kokku panna.