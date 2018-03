Eksmiss Madli Vilsar: Iraj Zand ei ole mind kunagi vägistanud ega uimastanud

Harju Maakohus kinnitas esmaspäeval kokkuleppe, millega Madli Vilsar võttis kohustuse avaldada kuulutused, et „Iraj Zand on aidanud mind sõbrana. Iraj Zand ei ole kunagi vägistanud, uimastanud, manipuleerinud ega šantažeerinud mind. Ta on käitunud alati härrasmehelikult.“

Zand on rahvusvahelise haardega ettevõtja, kes sattus eelmisel sügisel puhkenud seksiskandaali keskmesse.

Zand uskus, et selle taga oli Vilsar, keda ta senini tundis oma hea sõbrannana. Vilsar on piltilus neiu, ta võitis 2011. aasta Miss Estonia tiitli ning kogus kuulsust Kanal 2 ilmatüdrukuna.

Kõik muutus mullu sügisel, kui TV3 teatas suurejoonelisest kupeldamisskandaalist