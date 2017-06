Ekskursioon terrorihirmu ja sõimusõnadega

Tooli seljatoe vastu toetatud reisikott vajus ühe toolinihutuse järel külili ja jäi pool meetrit eemal lebama. Ei tohiks ju sellest mingit probleemi sündida, kuid terrorismist ülihellaks muudetud Suur­britannias käivad asjad teistmoodi. Korraga ümbritsevad kotti turvamehed, kes ultraviolett­lambiga potentsiaalset ohuallikat jälgivad. Suudan reageerida ja koti võimalikust hukust päästa.

Walesi pealinnas Cardiffis toimunud Meistrite Liiga finaal Real Madridi ja Torino Juventuse vahel tõi kaasa enneolematud turvameetmed. Väga tõsised turvameetmed olid juba viis aastat tagasi Londonis toimunud finaalil, kuid nüüd ületati need mäekõrguselt. Palju toodi linna politseinikke? Õige vastus – 6000. Ja neid oli tõesti kõikjal näha. Miks mängiti mäng kinnise katuse all? Sest mõni võinuks tahta lõhkeainega drooni mängule saata. Kohalikud tunnistavad, et eriti hulluks läks olukord pärast Manchesteri pommirünnakuid. Paar nädalat enne mängu võis kõikjal näha keevitusagregaatidega töömehi, kes keevitasid kinni kõik tänavaluugid, sulgesid laternapostidel olnud avaused. Ikka selleks, et keegi ei saaks sinna midagi tiksuma panna.